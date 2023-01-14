أحمد صلاح حسني لـ إيمان الحصري: لحنت أغاني ناجحة أثناء احترافي كرة القدم

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه كان موهوبا في كرة القدم والتمثيل والتلحين، موضحًا: «نجحت في الـ3، لأني أديت لكل واحدة فيهم حقها ووقتها، كنت أقوم بتأليف بعض الألحان أثناء فترة احتراف كرة القدم، وكنت أرفض كتابة اسمي».

وأضاف حسني، خلال حواره ببرنامج برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC: «لحّنت حاجات مهمة جدا ومكتبتش اسمي عشان مش عاوز أشتت نفسي أو أقلل من اهتمامي وتركيزي في كرة القدم، كنت بخطط للاعتزال في السادسة والعشرين حتى أتجه للفن، وهذا ما حدث».

وتابع الفنان، أنه لحّن لعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي، مشددًا على أنه لم يندم على اعتزال كرة القدم في سن صغيرة: «حسيت إني أبدأ صفحة جديدة وأخوض التجربة بدراسة، لا بالاعتماد على الموهبة فقط».

وأشار، إلى أنه بدأ مشواره بالتلحين قبل التمثيل، من طريق الصدفة: «اعتزلت كرة القدم وحصلت على كورسات تمثيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، وفي هذه الفترة زرت استديوهات كثيرة، وأصبحت أقوم بالتلحين، وكنت خجولا من إعلان هذا الأمر في البداية».