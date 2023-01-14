عاجل.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة (أسماء)

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار بانقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكليو 30 بنطاق مركز وادي النطرون، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة الميكروباص

أسفر حادث انقلاب السيارة الميكروباص عن إصابة كل من «عماد.م، 26 سنة، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد. م، 19 سنة، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حسام. م. ع، 23 سنة، مقيم أسيوط، خالد. ع. م، 27 سنة، مقيم أسيوط، حسن. ي. م، 54 سنة، مقيم مطروح، أشرف. م. ق، 50 سنة مقيم سوهاج، فتح الله. ع. م، 70سنة، مقيم سوهاج، غانم. د. س، 25 سنة، مقيم سوهاج، حماده. م، 40 سنة، مقيم قنا، علي. م. ع، 43 سنة، مقيم مطروح».