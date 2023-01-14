يوسف الحسيني: المجتمع الإنساني الدولي يحتقر الإخوان

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الإخوان ذهبوا للقاءات المسؤولين في الدول الأوروبية ودائما تكون اللقاءات محاطة بسرية تامة إلى أن تُفضح، «الإخوان دائما مفضوحين والناس بيتعروا من لقائهم، وعمرهم ما يقدروا يقعدوا مع حكومة أو مسؤول إلا من خلال وسيط ينتمي إلى أي تيار سواء ليبرالي أو يساري ليكون حلقة وصل بما يؤكد أن المجتمع الإنساني الدولي محتقر الإخوان».

الجماعة المشبوهة

وتساءل «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة والمذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، متعجبا كيف يمكن أن نصدق أو نستمع أو نشاهد أفكار تلك الجماعة المشبوهة ولو حتى من باب المعرفة، «زيها زي ما حد يقول أنا بجرب المخدرات عشان أعرف أضرارها، ومع الوقت بتلاقي نفسك اتأثرت بالسلبية، خاصة وأن كل برامجهم بتحرض على العنف حتى في النقاش ومليئة بالسب والشتم والتلفظ بما لا يلقيق، ودائما برامجهم قائمة على النقاش من طرف واحد».

مصادر أموال الإخوان

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني «أنا طرحت السؤال للإخوان جيبتوا فلوسكم منين، وسكتوا ومحدش منهم جاوب، وده معناه إنهم اشتغلوا في التلاتين سنة اللى فاتوا مع الفساد وعملوا ثروات، ولو عملوا الفلوس بعد 25 يناير لحد 30 يونيو يبقى دي سرقة صريحة من خلال تعاونهم مع الحاكم وقتها وشلته من الحرامية».