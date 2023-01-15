تفاصيل إنشاء وحدة زراعة أعضاء بقصر العيني.. أول تطبيق للقانون الجديد

بعد إقرار قانون لها منذ 13 عاما، قررت مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، العمل حاليًا على تجهيز مركز كاملة لزراعة الأعضاء، من كبد وكلى ورئة وقلب وغيرها، سواء من متبرعين أحياء أو متوفين حديثي الولادة، وفقا لما قاله الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل مركز زراعة الأعضاء بقصر العيني

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» التفاصيل الأولية لمركز زراعة الأعضاء بقصر العيني:

- من المقرر افتتاحه قريبًا.

- تجهيز كامل لزراعة الأعضاء، من كبد وكلى ورئة وقلب وغيرها.

- تجري الترتيبات للبنية التحتية المادية من خلال تدريبات الفريق الطبي.

- زراعة أعضاء سواء من متبرعين أحياء أو متوفين حديثي الولادة.

قانون زراعة الأعضاء

أما عن القانون الذي وضعته وزارة الصحة واستندت إليه في العمل على بناء مركز زراعة الأعضاء، فهو رقم 5 لسنة 2010، الذي تجيز المادة 8 من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.