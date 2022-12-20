أعضاء الفريق الطبي المشارك في زراعة أول رئة لمريضة بمصر: وضعها مستقر

قال الدكتور أحمد أبوزيد، أحد أعضاء الفريق الطبي الذي نجح في زراعة أول حالة رئة في مصر بجامعة عين شمس، إنه جرى زراعة أول حالة رئة لفتاة يصل عمرها إلى 28 سنة، من محافظة الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن الحالة في وضع مستقر حتى الآن.

عملية زراعة الرئة استغرقت 18 ساعة

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية استغرقت ما يقرب من 18 ساعة، وتمت من خلال متبرعين اثنين، وهما الآن في وضع مستقر، وقاربا على الخروج من الرعاية المركزة.

وأوضح أن الفريق الطبي حصل على العديد من التدريبات، خلال الفترة الماضية، تمهيدا لإجراء العملية، التي تمت بحضور أحد الخبراء اليبانيين، مؤكدا أن وضع الفتاة حاليا مستقر، وخلال أيام قليلة ستعمل الرئة الجديدة التي تم زراعتها لها.

زراعة أول رئة في مصر

ونوه الدكتور أحمد أبوزيد، إلى أن عملية زراعة الرئة تعتبر هي الأولى في مصر، مؤكداً أن جامعة عين شمس نجحت في زراعتها من قبل متبرعين اثنين.

وأكد أحد أعضاء الفريق الطبي، أن الفتاة حاليا تخضع للتنفس الصناعي، وخلال أيام قليلة، يتم رفع أجهزة التنفس الصناعي من عليها، حتى تكون الرئة الجديدة عملت بشكل جيد.

من جانبه، قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالجامعة، المشارك في التحضير للعملية، إن العملية استغرقت وقتا طويلا حتى في التجهيزات المبكرة لها.

وأضاف «ثروت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالة الفتاة تتحسن حاليا بشكل مستمر، موضحاً أن الزراعة تعتبر الأولى في مصر.

وفي سياق متصل، سبق وأكد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الجامعة خلال الفترة الماضية عملت على تكثيف الاستعدادات النهائية الخاصة بالعملية.