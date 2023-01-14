  رئيس «صحة النواب»: إنشاء أول مركز لزراعة الأعضاء في مستشفى قصر العيني القديم

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، تعمل حاليًا على تجهيز مركز لزراعة الأعضاء كاملة من كبد وكلى ورئة وقلب وغيرها، سواء من متبرعين أحياء أو متوفين حديثي الولادة، موضحًا أنه سيتم الافتتاح قريبًا، إذ تجري الترتيبات للبنية التحتية المادية من خلال تدريبات الفريق الطبي.

عمليات زراعة الأعضاء في مصر

وأضاف رئيس قطاع لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه يجرى حاليًا إعداد فريق متكامل من كافة القطاعات الطبية من التخدير والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة الإكلينيكة؛ للإعلان عن مركز قصر العيني لزراعات الأعضاء، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 زراعة أعضاء من متبرعين حديثي الوفاة من خلال بعض المراكز التي يجرى تجهيزها، وتدريب الكوادر الطبية على أكمل وجه والفريق الصحي.

وأشار «حاتم»، إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بمختلف المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة لإنشاء عدد من مراكز زراعات الأعضاء في مصر.