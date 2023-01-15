حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. رعدية على 4 محافظات

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار حيث تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على محافظات السواحل الشمالية مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح حتى تمتد إلى القاهرة الكبري.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار حيث تشير إلى تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» بالإضافة إلى مناطق السلوم ، العملين، الحمام إلى أمطار غزيرة إلي رعدية تتراوح نسبتها من 40 إلي 60% تزداد حدتها ليلا.

فرص سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم في باقي محافظات الجمهورية على أن تكون حالة الطقس مائلة إلى البرودة في الصباح باردة نهاراً مع نشاط لحركة الرياح والتي تزداد سرعتها في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري حيث تصل إلى 34 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد انخفاضا درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت بعض المحافظات درجة حرارة للصغري أقل من 10 درجات وكانت أقلهم محافظة الوادي الجديد حيث بلغت 6 درجات مئوية.

كما انخفضت درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين حيث سجلت درجة واحدة مئوية، فيما سجلت نخل 2 درجة مئوية للصغرى.