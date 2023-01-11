حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. الحرارة تصل 3 درجات

أوضحت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار بالتزامن مع تعرض البلاد إلى مرتفع الأزوري، حيث تشهد البلاد تكون بعض الظواهر الجوية، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وسط نشاط للرياح على سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضحت هيئة الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وذلك بنسبة 40% على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتشير التوقعات أن الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية تتعرض إلي تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية، وحذرت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضح البيان أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تكون مائلة إلى البرودة ليلا في مختلف المحافظات تزداد نسبة البرودة في شمال الصعيد ومحافظات السواحل الشمالية.

واوضحت الأرصاد انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد وجنوب الوجه البحري، حيث يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في السواحل الشمالية الغربية.

وتشير الأرصاد إلى تعرض المحافظات القريبة من البحر المتوسط إلي مرتفع الأزوري والذي يؤدي إلى تكوين ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على مختلف المحافظات.

وتنخفص درجات الحرارة في عدد من محافظات الصعيد عن 10 درجات مئوية للصغري كما سجلت الصغري في كاترين أيضا 3 درجات مئوية.