إنذار خطر.. حرارة المحيطات تصل إلى مستويات غير مسبوقة في 2022

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن أهمية المحيطات ترجع إلى أنها تغطي ما يقرب من 70.8% من سطح الكرة الأرضية، أي ما يزيد عن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية من المحيطات، إضافة إلى أنها تحتوي على 70% من المياه الموجودة على كوكب الأرض، كما أن درجات الحرارة بالمحيطات تختلف من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى خطورة الإنذارات بالمناخ والتي تتعلق بأن حرارة المحيطات وصلت لأعلى مستوى لها بـ 2022.

زيادة بحرارة المحيطات

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين هشام عبد التواب ودعاء جاد الحق، ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدراسات الحديثة أثبتت وجود إرتفاع في درجات الحرارة بالمستويات العميقة بالمحيط الجنوبي من قارة أسيا وأستراليا والقارة الجنوبية، إذ وصلت الزيادة في درجات الحرارة إلى 0.3% في كل عدد من السنوات، وهو ما يؤكد أن درجات الحرارة بالمحيطات بدأت في الازدياد.

خطورة زيادة درجة حرارة المحيطات

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن استمرار الممارسات التي تؤدي إلى هذا الإزدياد في درجات الحرارة سيجعل مياه المحيطات تزداد إلى 3 مللي في العام، ليصل إرتفاع المحيطات بحلول 2100 غلى متر تقريبًا، وهو ما يترتب عليه إمتداد للمياه، ستغطي كل السواحل والمناطق الشاطئية، وهو ما يعرف بأسم ظاهرة اللجوء البيئي أو الهجرة البيئية، إذ سينتقل سكان هذه المناطق إلى مناطق أخرى، وسيفقد السكان أعمالهم وممتلكاتهم وحياتهم الاقتصادية، وهو ما يعد أحد التداعيات الخطيرة لهذا الأمر.