أمين عام «اليونيسكو»: تغير المحيطات وراء الظواهر المناخية المتطرفة

قال فلاديمير ريابينين الأمين العام للجنة الحكومية لعلوم المحيطات لليونسكو ومساعد المدير العام لليونسكو، إنَّ التغير في المحيطات يؤدي إلى ظواهر متطرفة في المناخ، مشيرًا إلى أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة هو الأولوية الأولى للمنظمة.

وأضاف ريابينين في كلمته ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «يجب أن نعرف ما هي التغيرات الحادة التي سنشهدها، إذ أنها متمثلة في ارتفاع مستويات البحر والذي يؤثر على حياة الكثير من الأفراد، ويجب أن نكون مدركين تماما للمراقبة المنظمة، ولدينا أيضا منظمة الأرصاد المناخية الدولية، ولدينا أنظمة المراقبة الدولية التي نرغب في تأمينها».

المحيطات تمتد أعماقها إلى أكثر من 4 آلاف متر

وتابع: «لدينا الأقمار الصناعية التي تستطيع أن تحدد لنا حالة المحيطات والتي تمتد أعماقها إلى أكثر من 4 آلاف متر، وهناك تأثيرات بيولوجية وكيميائية تطرأ على المحيطات ونستخدم سفن الأبحاث وآليات وأدوات مختلفة، والآن هناك 9 آلاف من هذه الأدوات موجودة في المحيطات ويتم مشاركة البيانات».

7% من المحيطات يتم تغطيتها من خلال أنظمة المراقبة

وأكّد: «هذا الرقم مذهل جدا لأن هذا لم يكن موجودا من قبل، ولكن لا تزال هناك فجوات مهمة، وهناك تقديرات بأن نسبة 7% من المحيطات يتم تغطيتها من خلال أنظمة المراقبة، إذا هناك فجوات كبيرة يجب أن تُسد، وحتى نتجنب تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، هذه الفجوات تؤثر على الأمور المتعلقة بالمحيطات وكذلك هناك أيضا العديد من الميزانيات الضعيفة التي تحتاج إلى دعمها والتي نحتاج من خلالها فهم الأمور الخاصة بالمناخ».