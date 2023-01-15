إصابة نجار مسلح بعد سقوطه من الطابق الثالث في سوهاج

سقط نجار أثناء عمله من أعلى شدة خشبية بمركز المنشأة بسوهاج، وأصيب بشرخ بالجمجمة، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي، ووصول المدعو «أحمد ا ا م» 20 عاما، نجار مسلح، مصابا باشتباه شرخ بالجمجمة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة بإدعاء سقوط من علو، ويقيم دائرة مركز المنشاة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وبالانتقال تبين أثناء قيام المذكور بالعمل أعلى شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء، دائرة مركز المنشاة، اختل توازنه وسقط أرضا، ونتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ووضع المصاب تحت الملاحظة الطبية.

تحرير محضر بالواقعة

ونفى المصاب الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.