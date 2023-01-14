عروس سوهاج بعد علمها بوفاة زوجها: «كنت حاسة إن حنا مات»

«كان عندي إحساس إن عريسي حنا مات، لكن كنت خايفة يطلع إحساسي صح».. أول كلمات نطقت بها أرملة عريس سوهاج عقب إخبارها بوفاة زوجها، بحسب تصريحات خالها «حنا غ.»، مضيفا: «بنت أختي عرفت بوفاة عريسها اليوم فقط عقب خروجها من المستشفى بعد 7 أيام من الحادث، وفور علمها بوفاته صمتت قليلا ثم قالت كنت حاسة وانهارت بالبكاء».

وأضاف خال عروسة سوهاج، أننا كانت مترددين في كيفية إخبارها بوفاة زوجها «عريس سوهاج»، وكنا خائفين إبلاغها بما حدث عقب خروجها من العناية المركزة، فهي بداخلها كانت حاسة، لكنها لم تستطع الحديث في أول أيامها بعد الخروج من العناية، حتى قرر أن يبلغها بالوفاة تدريجيا.

وأشار خال العروسة، إلى أن خبر وفاة الزوج جاء على مراحل ففي البداية قلنا للعروسة إن حنا «عريس سوهاج» قد أصيب وأنه محجوز في العناية المركزة مثلها، وذلك خوفا عليها من الصدمة، وبعدها أخبرها بأن حالة عريسها الصحية سيئة وصحته متأخرة، ثم أن الأطباء أخبروهم بأن الغاز سيترك إعاقة ذهنية لديه إذا خرج من العناية، ثم طلبوا منها أن تدعوا له بالرحمة صباح اليوم فقد ساءت حالته تماما، حتى أخبرها خالها أن زوجها قد توفى منتصف نهار اليوم، لتخبره أنها كانت تشعر بذلك من البداية، وليس اليوم .

وأكد خال العروسة، أن زيارات شقيقة العروسة لها في المستشفى كانت بالملابس المونة، وليست السوداء كعادتنا في المياتم، حتى لا تصدم في عريسها، وعندما تعافت، أخبرها بالحادث.

تفاصيل الحادث

وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوقوع حادث تسريب غاز بقرية البهاليل بمركز سوهاج، ووفاة حنا شنودة، محامي شاب وإصابة زوجته، وتحرر محضر بالواقعة.