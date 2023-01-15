«من الذي لا يحب فيس بوك؟».. 3 مصريين من كل 100 لا يفضلون «الموقع الأزرق»

«من الذي لا يستخدم فيس بوك»، انطباع لدى أغلب المصريين بأنّه لا يوجد أحد تقريبًا لا يتصفح التطبيق الأكثر شهرة عالميًا، خاصة مع استخدام 1.9 مليار شخص لهذا الموقع والتطبيق المهم، إلا أنّ استطلاع رأي حديث أجرته الحكومة المصرية أثبت خطأ هذا الاعتقاد.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أجرى استطلاع رأي مطلع شهر يناير الحالي على عينة قدرها 1002 مواطن يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، لقياس مدى استخدام المواطنين لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا مواقع «فيس بوك»، و«تويتر»، و«انستجرام»، و«لينكد إن»، و«تيك توك».

ويعتبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أكثر المواقع عالميًا في الزيارات بعد موقع «جوجل»، ويأتي في التصنيف السادس عالميًا من حيث الزيارات وفق تصنيف شهر نوفمبر الماضي لموقع «إليكسا».

استخدام المصريين لموقع فيس بوك

استطلاع الرأي الحكومي انتهى إلى أنّ نحو 3.5% من المصريين أكدوا عدم استخدامهم لموقع «فيس بوك» على الإطلاق، بواقع 3 من كل 100 فرد تقريبًا، في مقابل 95.9% من المواطنين يستخدمونه إما بشكل دائم أو متقطع أو نادر، في حين لم يحدد 0.6% فقط من الأشخاص المستطلع رأيهم استخدامهم هذا التطبيق والموقع من عدمه.

استخدام المصريين لموقعي إنستجرام وتيك توك

الموقع الثاني الأكثر تفضيلا لدى المصريين من مواقع التواصل الاجتماعي، على نقيض التوقعات بأنّه «تويتر»، كان «إنستجرام»، بنسبة استخدام 54.6%، مقابل 44.9% من المصريين لا يفضلون استخدامه، فيما جاء موقع «تيك توك»، في المركز الثالث من مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا لدى المصريين، بنسبة 45.7%.

وحسب «الاستطلاع»؛ فإنّ 50% من المصريين يستخدمون «فيس بوك» بشكل يومي، يليه «تيك توك» بـ14.4%، ثم إنستجرام بنسبة 9%.