استطلاع رأي للمواطنين ومسح ميداني بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة

بدأت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تنفيذ عدة فعاليات للتوعية واستطلاعات رأي ومسح ميداني بعدد من قرى البرنامج المستهدفة.

ترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن فعاليات التوعية تأتي في إطار الخطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة، لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع.

التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي

قالت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، إن الحملة تم من خلالها توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات واستخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالي التقليل في قيمة الفاتورة..

المبادرة تساهم في حل كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون

وأشارت إلى أنه تم التنبيه والتوعية أيضا عن خطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية وتم عمل مسح ميداني أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة للوقوف على المشاكل التي تقابل المواطنين لحلها وأيضا توعية الناس بأهمية تلك المبادرة التي ستساهم في حل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.

نشر الوعي المجتمعي والوصول لكل الفئات لتوعيتهم

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهبة الاستعداد ولا بد أن تعمل بكل طاقتها لإنجاز المبادرة الرئاسية وإنجاز ملف تطوير وتأهيل القرى المختارة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن حياة كريمة لأهلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتا إلى أن مثل تلك الحملات تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والوصول لكل الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدامة والحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

وقال إنه جاء المشروع القومي حياة كريمة لتوحيد جهود الدولة من وزارات وهيئات معنية ومؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص، وذلك سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، لافتا إلى أنه نفذ النشاط كل من محمد إبراهيم، مسؤول التوعية بفرع منشأة أبوعمر، وأشرف منصور مسؤول التوعية بفرع الحسينية.