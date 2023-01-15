انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مصر - إسكندرية».. وإصابة السائق

شهد طريق مصر إسكندرية في اتجاه القرية الذكية، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، على طريق «مصر - إسكندرية» باتجاه القرية الذكية، وهو ما تسبب في إصابة سائق السيارة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث على طريق مصر إسكندرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.