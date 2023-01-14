تفاصيل مصرع وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالمنوفية

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرع صاحب ورشة دهانات صدمته دراجة نارية على طريق «شعشاع - أبو يوسف» بدائرة مركز أشمون، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، كما أصيب سائق الدارجة النارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث أشمون بمحافظة المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة أشمون، أن الحادث وقع على طريق قرية شعشاع، ولقي مصرعه شخص يدعى «ن. ر»، مالك ورشة، ومقيم بقرية صراوة، وتبين إصابة سائق الدراجة يبلغ من العمر 15 عاما، طالب، ويدعى «م. ع»، وتم نقله المستشفى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

تشييع جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير

وصرحت جهات التحقيق في أشمون بدفن الجثة عقب سؤال شهود العيان والحصول على التقرير الطبي للوفاة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مسقط رأس الأسرة بقرية شعشاع، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بدائرة المركز أدى إلى مصرع شخص وإصابة سائق الدارجة بجروج متفرقة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.