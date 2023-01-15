أستاذ اقتصاد: أوروبا تعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة الأساسية

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن دول أوروبا تعاني من ارتفاع كل مستلزمات المعيشة الأساسية من سلع غذائية وطاقة، نظرًا لطبيعة الطقس البارد، وبالتالي تزداد المعاناة، موضحًا أن هناك تخوفا من استمرار تلك الأزمة بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

التضخم يؤثر على كل الطبقات الاجتماعية

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التضخم يؤثر على كل الطبقات الاجتماعية سواء كانت غنية أو فقيرة، إذ يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة، موضحًا أن الارتفاع في قيم التضخم بكل دول العالم يخفض القوة الشرائية، لذلك تزداد أسعار السلع وتكاليف الحياة.

رؤية ضبابية حول مستقبل العالم

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن دولا كثيرة تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 100%، وبالتالي هناك ما يُسمى بـ«الرؤية الضبابية» لما يمكن أن تُسفر عنه هذه الأحداث والأزمات العالمية خلال الفترة المقبلة، لذلك تقوم الدول بإحلال طاقة الغاز إلى الرياح، إلى جانب وقف استيراد السلع التي يمكن الاستغناء عنها، فضًلا عن زيادة الرقعة الزراعية التي يمكن أن تعود بإنتاج المحاصيل المختلفة، متابعًا بأن الإجراءات المتبعة كافة لمواجهة الأزمات العالمية الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل ولن تحدث أثرا في يوم وليلة، وبالتالي تزداد مخاوف العالم من المستقبل.