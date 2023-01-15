خبير آثري: العثور على مقبرة زوجة تحتمس الثالث نقطة فارقة في تاريخ الاكتشافات

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الآثري، إن اكتشاف المقبرة الآثرية الملكية بـ«وديان الأقصر» يعد أحد الاكتشافات المهامة ونقطة فارقة في تاريخ الإكتشافات الآثرية، إذ أنه من المعروف أن 70% من الآثار المصرية مازالت تحت الأرض ولم تكتشف بعد، وأن الأقصر تعد أحد أهم المناطق الآثرية التي لا يوجد سائح يزور مصر لا يزورها، كونها تتضمن وادي الملوك والملكات إضافة لبعض المعابد، كما انها تضم منطقة هامة جدًا وهي منطقة وديان الأقصر الغربية، التي ظل الآثرين لوقت طويل لا يعتقدون بأنها تضم أي مقابر ملكية، لذا فأن إكتشاف مقبرة ملكية بها أمر له أهمية كبرى.

مقبرة خاصة بإحدى ملكات الملك تحتمس الثالث من الأسرة الـ 18

وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين هشام عبد التواب ودعاء جاد الحق ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أنّ المقبرة الملكية مساحتها كبيرة ويتوقع أن تكون لإحدى ملكات أو أميرات الملك تحتمس الثالث، لافتًا إلى أنّ الأسرة الـ 18 تعد من أهم الأسرات بالدولة الحديثة، إذ إنّ طيبة ظلت عاصمة لمصر القديمة أكثر من 500 عام، ليست لمصر فقط إنما للعالم اجمع، وتشمل الأسر الـ18 و19 و20.

17 حملة على بلاد الشام ومصاهرات سياسية لتعزيز الانتصارات

وأوضح الخبير الأثري، أن تحتمس الثالث أحد ملوك الأسرة الـ 18 أشتهر كونه رجل فذ فهو عسكري سياسي اجتماعي، ونجح في قيادة الجيش خلال 17 حملة في بلاد الشام، كما أنه عرف عنه أن تزوج كثيرًا، ومعظم هذه الزيجات كانت مصاهرات سياسية، مشيرًا إلى أن 3 من زوجاته كانوا سوريات وتم دفنهم بعد وفاتهم بمصر، مشيرًا إلى أن تحتمس الثالث له العديد من الأبناء.