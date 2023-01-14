38 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الأحد.. منها الأقصر وسوهاج

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية والمتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الأحد 15 يناير من شهر طوبة، أن هناك 38 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة، و7 الأكثر دفئا.

درجات الحرارة في المدن الأكثر برودة

وفقا لدرجات الحرارة الصغرى، المتوققعة غدا الأحد، تكون المحافظات والمدن الأكثر برودة هي سانت كاترين درجة واحدة مئوية، نخل درجتان مئويتان، الوادي الجديد وأسيوط وسيوة 6درجات مئوية، بني سويف والمنيا 7درجات، الأقصر وسوهاج والفيوم 8 درجات، قنا ورأس سدر والطور 9 درجات مئوية.

كما تضمنت قائمة المدن الأكثر برودة غدا السويس والإسماعيلية والعريش والمنصورة ووادى النطرون ودمنهور وبنها وأبو سمبل وأسوان والسلوم 10 درجات، مرسى مطروح والقاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وكفر الشيخ وشبين الكوم وطنطاوبور سعيد ورفح وطابا 11 درجة، والعلمين الجديدة الغردقة ورأس غارب والزقازيق ودمياط 12 درجة مئوية.

7 مدن في قائمة الأكثر دفئا

وبحسب درجات الحرارة العظمى تكون المدن والمحافظات الأكثر دفئا غدا، هي رأس حدربة العظمى 22 والصغري 15 درجة أبو رماد العظمى 24، أما الصغرى 16 درجة، حلايب 22 العظمى والصغري 15 درجة، شلاتين العظمى 24 والصغري 16 درجة، مرسى علم العظمى 22 والصغرى 13، سفاجا العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية، شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13 درجة.