«الري» تستجيب لـ97% من الشكاوى خلال عام 2022

كشفت تقرير لوزارة الموارد المائية عن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عامين وأن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغت (97 %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (423) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

وقالت الوزارة أن هناك متابعة بشكل مستمر منظومة الشكاوى بالوزارة ويتم العمل على دعهما لحسم شكاوى المواطنين بشكل فورى ، كما تسعى الوزارة للإستجابة الفورية لكافة الشكاوى وذلك من خلال منظومة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأوضحت أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فور تلقيها وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم ، وتحقيقاً لدور الوزارة في توفير الإحتياجات المائية للمنتفعين بالكمية والتوقيت والجودة المناسبة .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تفيد بتراكم القمامة والحيوانات النافقة في ترعة النعناعيه الماره بقريه مشله بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وعلى الفور قامت اجهزة الوزارة المختصة بتطهير الترعة وحسم الشكوى .

وفي محافظة المنوفية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لهيئه الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من غرق الأراضي بحوض النفراوي بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى ، وعلى الفور تم عمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتياً بإستخدام معدات هيئة الصرف وبالتنسيق مع مقدم الشكوى وتم حسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة الشرقية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لإستغاثه اهالي قرى مليكة وكشكه والسعافه والمناجاه الصغرى التابعين للوحده المحليه بالاخيوة بمركز الحسينيه من تعطل ماكينة رفع المياه بنهاية خليج عبد العال مما قد يؤدي الى بوار الاراضي الزراعية ، وفور تلقي الشكوى تم تكليف الإدارة المختصة وإصلاح العطل وتغيير ماكينة الرفع بمعرفة ورشة الإدارة العامة لري الصالحية وحسم الشكوى .

وفي محافظة الدقهلية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة بحث شكاوي متكرره واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية أبو زياده بمركز الستاموني من حدوث عطل بوحدة رفع قلابشو وزيان ، حيث قامت إدارة الميكانيكا والكهرباء بإصلاح العطل وحسم الشكوى .

وفي محافظة سوهاج .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره للادارة المركزية لمحافظة سوهاج بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر قرية الشيخ مسعود بمركز طهطا من نقص مياه الري بترعه الشيخ مسعود بزمام خمسين فدان ، حيث تم على الفور التواصل مع الشاكين وإطلاق المياه بالترعه بالتصرفات الكافية حسماً للشكوى .

وفي محافظة الاسماعيلية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره للادارة المركزية لمحافظة الاسماعيلية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر قرية الابطال وقرية الصفا بمركز القنطره شرق من إرتفاع منسوب المياه بترعة السويس ، حيث تم إتخاذ اللازمة وخفض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى في حينه .