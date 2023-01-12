الري بالتنقيط والزراعة على المصاطب يرفع إنتاجية القمح بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلي زيادتها لسد احتياجات المواطنين وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح شطا لـ«الوطن» أنه قام صباح اليوم الخميس بعمل جولة لتفقد حالة زراعة القمح لدى بعض المزارعين، رافقه خلالها المهندسة كوثر عبد الفتاح مديرة إدارة البساتين.

وأشار إلى أنه جرى مقابلة بعض من المزارعين وتقديم بعض النصائح والإرشادات المختلفة لهم بشأن الاهتمام بمتابعة محصول القمح والتأكيد على أهمية الري بالتنقيط وما يساهم به من ترشيد في المياه والنفقات المختلفة التي يتحملها المزارع، وقال إن الري بالتنقيط وزراعة المصاطب ترفع إنتاجية الفدان من 12 إلى 18 أردبا للفدان، مؤكدا أن المساحة المنزرعة هذا العام تزيد عن 600 فدان.

الري بالتنقيط

قال الدكتور شطا إن عملية الري بالتنقيط لنبات القمح تعد من أهم العمليات اللازمة للحصول على محصول مرتفع منه، موضحاً ان الأراضي الرملية يقل احتفاظها بالماء فتكون بحاجة إلى تقريب فترات الري لتوفير الرطوبة الأرضية اللازمة لنمو نبات القمح.

وأشار إلى أن اللقاء مع المزارعين يهدف إلى تعريفهم على كيفية الري وقت تساقط الأمطار، وطالب المزارعين بالتوقف عن الري وقت تساقط الأمطار، نظرا لأن مياه الأمطار تكون غنية بالنيتروجين والذى يعد أحد أهم الأسمدة التي يحتاج إليها النبات وبالتالي فمياه الأمطار تكون بمثابة ري وتسميد للنبات في آن واحد.

توصيات أثناء ري القمح

وأوصى المزارعين بشأن ري القمح في الأراضي الرملية أن يراعي المزارع استمرار الري يوميا بعد رية الزراعة حتى اكتمال الإنبات وظهور البادرات فوق سطح التربة ثم يوالي الرى بعد ذلك على فترات تتراوح بين 4 و5 أيام مع ضرورة عدم تعطيش النباتات طوال فترة النمو وحتى الحصاد، بالإضافة إلى تحديد عدد مرات الري وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات والظروف الجوية وتصرف الرشاش.

الزراعة على المصاطب

أكد وكيل وزارة الزراعة أنه من أهم مميزات الزراعة على المصاطب توزيع التقاوي بانتظام وهو الأمر الذي يساهم في التعرف بسهولة على الحشائش وسهولة النقاوة اليدوية التي يفضل إجراؤها مرتين، مرة قبل رية المحاياة ومرة أخرى قبل الرية الثانية.

وتابع بأن استخدام طريقة زراعة القمح على مصاطب تتميز بانخفاض معدل التقاوي وكمية الري ويعمل على زيادة محصول الحبوب مشددا على أهمية متابعة المزارع لمحصول القمح واتباعه لكل الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى وأفضل إنتاج منه لاعتباره محصولا استراتيجيا يهم المزارع والدولة في آن واحد.