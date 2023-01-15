مجلة «أكتوبر» تسلط الضوء على التحالف الوطني والحماية الاجتماعية

تصدر عنوان «قطار الخير» غلاف العدد الجديد من مجلة أكتوبر التي تصدر عن مؤسسة دار المعارف ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد أمين، في أشار إلى أن أصحاب «قطار الخير» هم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

مجلة أكتوبر

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إن العدد الجديد من «أكتوبر» حرص على أن يسلط الضوء على بعض من انجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي، «والذي يتحرك برؤية جديدة وموحدة، وبخطى ثابتة باتجاه محاولة إنهاء حالة العوز لدى بعض الأسر، فكان هدفه محدد، والتخطيط دقيق، وببركة العمل الجماعى والسير بعقيدة راسخة وإيمان بأن الخير لا يمكن أبدًا إلا أن يكون له أثر طيب على المجتمعات، كانت النتيجة بعد 9 أشهر فقط مبهرة» بحسب تعبيره.

وأضاف أمين أن العدد الجديد تضمن أيضا تغطية لتكريم الرئيس السيسي لعدد من رمز العمل الأهلي، والتوجيه بتكثيف تشاط التحالف الوطني في 2023 للتخفيف من حدة الأزمة على المواطنين بالتكامل مع جهود الدولة في سبيل ذلك، كما دعا الرئيس الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للتنسيق مع التحالف الوطني لمزيد من الانجازات خلال العام الجاري.

دار المعارف

وأشار "أمين" إلى أن العدد الجديد من مجلة "أكتوبر" تناول دور «المسرح المدرسي» العائد من الجمود خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى طرح سبل مواجهة الحكومة لأزمة جنون الأسعار، وأيضا تجولت "أكتوبر" في أكبر مكتبة عائمة فى بور سعيد.

بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقاير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يذكر أن، «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.