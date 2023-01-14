«التحالف الوطني يتحدى الأزمات» و«عيد غطاس مجيد» في عدد روز اليوسف اليوم

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» والتي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي كتب مقالًا بعنوان «الانتماء للأوطان لا يُقاس بتغير سعر الصرف»، ويتناول التقرير التالي أبرز ما جاء في هذا العدد من موضوعات.

مجلة روز اليوسف

حمل غلاف العدد الجديد من مجلة روز اليوسف العناوين الآتية:

مصر قادرة على هزيمة التحديات، لا نملك رفاهية الفشل ولا مجال إلا للانتصار للمشروع الوطني المصري.

باستيراتيجية جديدة لمواجهة الأعباء الاقتصادية «التحالف الوطنى» يتحدى أزمات 2023.

واشنطن عالقة بين الدب الروسي والتنين الصيني.

البنك الدولى يحذر: مخاطر الركود العالمي قد تستمر حتى نهاية العام.

الاحتفال بعيد الغطاس

وتصدر احتفال عيد الغطاس المجيد، غلاف العدد الجديد من مجلة روزاليوسف الذي صدر اليوم، التي حملت صورة كبيرة لمجموعة من الأطفال وفي الخلفية صورة جرافيتي تحمل عبارة «الله محبة».