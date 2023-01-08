رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»: الدولة تنتهج استراتيجية متكاملة لتنمية الصعيد

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إنَّه مع بدايات العام الجديد 2023 كان صعيد مصر وتحديدًا محافظة سوهاج على موعد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي «لتشهد أفقر محافظات الصعيد أكبر خطة لتنميتها وتتحول سوهاج من محافظة طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة للاستثمارات والخدمات المتكاملة»، إذ تنتج الدولة استراتيجية متكاملة لتنمية الصعيد، بحسب تعبيره.

مجلة أكتوبر

وأوضح رئيس تحرير مجلة أكتوبر في تصريح خاص، أنَّ العدد الجديد من المجلة يرصد أهم المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي بمحافظة سوهاج، كما زارت مجلة أكتوبر قرية «أم دومة»، أولى قرى «حياة كريمة» التي تحولت من قرية فقيرة الموارد والخدمات، لقرية متكاملة الخدمات وتعيش أزهى عصورها التنموية.

البنك المركزي

وأضاف «أمين» أنَّ العدد الجديد من مجلة أكتوبر سلط الضوء كذلك على مواصلة «البنك المركزي» معركة «السوق الموازية»، من خلال مزيد من الضوابط والآليات لأسعار الفائدة والاستثمار وحركة سوق المال.

وتابع أنَّ صفحات المجلة احتوت على رصد لظاهرة الإرهاب العابر للقارات، والذي تغيرت استراتيجيته من «قطع الرؤوس» إلى «الميليشيات الحاكمة»، بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يُذكر أنَّ «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.