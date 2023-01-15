مصرع شاب سقط عليه جسم صلب في البحيرة

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر سقوط جسم صلب عليه في الطريق الدولي بالعلمين بنطاق مدينة وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

ضحية حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأحد، ضحية حادث طريق العلمين في وادي النطرون، ويدعى مجدي عبدالوهاب السيد، 25 سنة، من الجيزة، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي له، لكنه لم يستجب وتوفى.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت على الفور مباحث مرور الطريق الدولي العلمين وادي النطرون وضباط مباحث قسم شرطة العلمين، إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق.

وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى، تحت إشراف مفتش الصحة وجهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة.