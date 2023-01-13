إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل تتصدر القائمة.. و«شلبي» ثانيا

تصدرت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، قائمة الإيرادات بدور العرض السينمائية أمس، إذ جاء في المركز الأول، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ «الوطن».

إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وأشار إلى أن إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بلغت 680 ألفا و505 جنيهات، ليتصدر القائمة، وفي المركز التاني إيرادات فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، إذ حقق 463 ألفا و593 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد، الذي حقق 7 آلاف و419 جنيها.

أبطال وقصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، ومحمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حول شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب تجميل، ويقابل نور، وتنشأ بينهما قصة حب، ويحاول خلال الأحداث إثبات أن الجمال الداخلي أقوى من الخارجي.