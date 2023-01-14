680 ألف جنيه إيرادات فيلم شلبي في دور السينما أمس الجمعة

حقق فيلم «شلبي»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، إيرادات تقدر بـ680 ألفًا و957 جنيهًا، ليأتي في في المركز الثاني من حيث الإيرادات، بعد فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة محمد هنيدي، والذي بلغت إيراداته يوم الجمعة 947 ألفًا و60 جنيهًا، وذلك حسب بيان صادر عن شركة التوزيع السينمائي.

فيلم شلبي، بطولة محمود كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وحاتم صلاح، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، من خلال الشاب صابر الذي يصنع دمية يطلق عليها اسم شلبي، ويسعى لتعريف الناس بها.

أكثر من مليون ونصف إيرادات 5 أفلام ليوم الجمعة

وتضم دور العرض السينمائي 5 أفلام تعرض حاليًا، وبلغ مجموع إيراداتها أمس الجمعة مليون و638 ألفًا و878 جنيهًا، وجاء في المركز الثالث من حيث الإيرادات فيلم تحت تهديد السلاح، إذ حقق 7 آلاف و575 جنيهًا، بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فضل ونعمة وهاشتاج جوزني الأقل إيرادًا

وحقق فيلم فضل ونعمة إيرادات يوم الجمعة بلغت 2764 جنيه، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، وفي المركز الأخير جاء فيلم هاشتاج جوزني، بإيرادات 522 جنيه بطولة مايان السيد، أمير المصري، صابرين، سامي مغاوري، محمد محمود، إخراج عصام نصار.