أماكن وأسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزا في مدن الصعيد.. 425 قطعة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا ضمن المرحلة العاشرة، وذلك بـ425 قطعة بمدن أسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة، وذلك بأسبقية الحجز، ويبدأ التقديم اليوم الأحد حتى 2 فبراير المقبل.

مدينة بني سويف الجديدة

- الحي الرابع المجاورة الرابعة لعدد 15 قطعة جاهزة للتسليم بمساحات من 405 أمتار حتى 635 مترا، ووصل سعر المتر إلى 3435 جنيها.

مدينة أسيوط الجديدة

- الحي الثاني لعدد 44 قطعة جاهزة التسليم بمساحات تتراوح من 419 مترا حتى 545 مترا، وبلغ سعر المتر 3240 جنيها.

مدينة سوهاج الجديدة

- التوسعات الجنوبية مجاورة 21 لعدد 334 قطعة، بمساحات تتراوح من 425 حتى 617 مترا، بسعر 2825 جنيها للمتر، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.

مدينة أسوان الجديدة

- الحي السياحي منطقة 350 فدان لعدد 32 قطعة، بمساحات تتراوح من 381 حتى 509 مترا، وبلغ سعر المتر 2470 جنيها، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.