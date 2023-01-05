رئيس جهاز «سوهاج الجديدة»: المدينة تستوعب 1.5 مليون نسمة بحلول 2050

قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المدينة تستوعب مليون ونصف نسمة بحلول 2050، وهي مجهزة كمنطقة سكنية صناعية، متكاملة الخدمات، وبها 3842 وحدة سكنية، وتكلف إنشاؤها 5 مليارات و200 مليون جنيه.

وأضاف خلال تصوير خارجي له على فضائية «إكسترا نيوز» أن المشروع ينتهي في 31 أغسطس 2023 بجميع الخدمات للمواطن من مدارس ومستشفيات، والمشروعات الجارية تقع على مساحة 30 مايقرب من 31 ألف فدان داخل إقليم محافظة سوهاج، وجملة المشروعات الجارية بالمدينة تشمل وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق مياه وصرف صحي وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة (نموذج 3 غرف + صالة ) بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية، وجارٍ إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات.