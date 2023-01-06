مدينة سوهاج الجديدة .. تنمية ومشروعات تستهدف 30% من سكان المحافظة

«مدينة سوهاج الجديدة» أو «الكوامل»، مثل ما يطلق عليها أهل سوهاج، هى أحدث مدينة على أرض محافظة سوهاج، تعد المتنفس لأهل سوهاج للخروج والتنزه، وللعمل أيضا فقد شهدت طفرة استثمارية واقتصادية كبرى، جلتها توفر فرص لآلاف الشباب، ووفرت المئات من الوحدات السكنية لمختلف الطبقات الإقتصادية، مشاريع متعددة ضمتها سوهاج الجديدة خلال فترة قليلة.

يرصد «الوطن»، وفقا لجهاز مدينة سوهاج الجديدة أهم المشروعات التي أحدثت طفرة بمدينة سوهاج الجديدة جعلتها تتحول من صحراء إلى قبلة للمواطنين، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد السكان بها خلال السنوات القليلة المقبلة مليون ونصف مواطن بما يعادل 30% من سكان أهل سوهاج.

مدينة سوهاج الجديدة

مدينة سوهاج الجديدة، تعد نموذج واعد للتجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الصعيد فكافة الإمكانات المتوفرة بها تؤهلها لذلك، فأقيم بها عدة مشروعات سكنية بعضها يتبع هيئة المجتمعات العمرانية والإسكان، وبعضها لمؤسسات خاصة فتنتشر بمدينة سوهاج الجديدة التجمعات السكنية «الكومباوندات»، ويتبع كلا منها نظام أمنى خاص وتضم عدة ملاعب ومتنزهات وحمامات سباحة ومكاتب عامة، كما أنه تم تطبيق المرحلة الأولى والثانية من مشروع ابنى بيتك 1 و2 للنماذج ذات الطابقين والطابق الواحد.

مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل

وتضم مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل أيضا مطار سوهاج الدولي الذي يخدم سكان المحافظة، ويعمل على خطوط دول الخليج والقاهرة، مما يوفر الوقت والمجهود للسفر إلى محافظة القاهرة أو محافظات أسيوط والأقصر، حيث كان يقصدها أهل سوهاج للسفر من مطار أسيوط الدولي ومطار الأقصر.

ويشمل المخطط العام لمدينة سوهاج الجديدة إنشاء متنزهات واستكمال مشروع التشجير بالمقاطات الجديدة بمعدل 2500 شجرة بينها نخيل، م وجود نظام للرى الخاص بها.

مخطط مدينة سوهاج الجديدة

ويضم مخطط مدينة سوهاج الجديدة، إنشاء جامعة خاصة، فضلا عن وجود جامعة خاصة أخرى وجامعة سوهاج الجديدة لتضم المدينة 3 جامعات، فضلا عن مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي الجديد التي تخطت تكلفتها مليار جنيه.

وحددت محافظة سوهاج مواعيد اتوبيس مدينة سوهاج الجديدة لربط مدينة سوهاج الجديدة بالمحافظة على مدار 24 ساعة بتكلفة 5 جنيهات فقط .

مشروع مدينة سوهاج الجديدة

يعد مشروع إنشاء مدينة سوهاج الجديدة من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها محافظة سوهاج، ووضع المحافظة على خريطة التنمية خاصة مع وجود المنطقة الاستثمارية بالمدينة.

وشغلت أخبار مدينة سوهاج الجديدة المئات من المواطنين عقب افتتاحها رسميا خلال الزيارة الرئاسية لصعيد مصر، بجانب مستشفى سوهاج التعليمى الجديد وتفقد قرية أم دومة بمركز طما.