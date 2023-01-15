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تفشي إنفلونزا الطيور في هندرواس.. والحكومة تعلن الطوارئ

كتب:

عمرو حسني
01:11 م | الأحد 15 يناير 2023
بجعة

بجعة

ذكرت دولة هندرواس أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد سيتم تمديدها 90 يوما عقب تفشي إنفلونزا الطيور، بحسب بيان في إحدى الصحف المحلية.

وكشفت البلاج عن إصابة طيور مائية بفيروس إنفلونزا الطيور، تشمل البجع البني في مناطق أتلانتيدا وبويرتو كورتيس.

 مطالبات بإتخاذ التدابير الصحية

وطالبت الحكومة في هندوراس هيئة الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة على الفور لمنع انتشار المرض إلى الطيور الأخرى مع الكشف السريع عن أي إصابة جديدة.

وقتلت الخدمة الوطنية في البلاد نحو 50 بجعة بعد إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور.

 

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