تفشي إنفلونزا الطيور في هندرواس.. والحكومة تعلن الطوارئ

ذكرت دولة هندرواس أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد سيتم تمديدها 90 يوما عقب تفشي إنفلونزا الطيور، بحسب بيان في إحدى الصحف المحلية.

وكشفت البلاج عن إصابة طيور مائية بفيروس إنفلونزا الطيور، تشمل البجع البني في مناطق أتلانتيدا وبويرتو كورتيس.

مطالبات بإتخاذ التدابير الصحية

وطالبت الحكومة في هندوراس هيئة الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة على الفور لمنع انتشار المرض إلى الطيور الأخرى مع الكشف السريع عن أي إصابة جديدة.

وقتلت الخدمة الوطنية في البلاد نحو 50 بجعة بعد إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور.