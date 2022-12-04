بسبب إنفلونزا الطيور.. البريطانيون يواجهون أزمة في الديوك الرومية قبل عيد الميلاد

يواجه المواطنون في بريطانيا أزمة في الحصول على الديوك الرومية، والتي تعد من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الميلاد حول العالم خلال احتفالات الكريسماس، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور التي قضت على نصفها.

وقتل وباء إنفلونزا الطيور نصف الديوك الرومية التي جرى إنتاجها لعيد الميلاد في المملكة المتحدة، وفقًا لـ«ريتشارد جريفيث»، الرئيس التنفيذي لمجلس الدواجن البريطاني، موضحًا أن الكمية المنتجة بالمراعي الحرة والمخصصة لعيد الميلاد حوالي 1.3 مليون، وتأثر منها ما يقرب من 600 ألف بشكل مباشر، بحسب «اندبندنت».

أزمة منتجي الدواجن وصغار المزارعين

ويواجه المنتجين وصغار المزارعين تحدي كبير في ظل الإنتاج الكبير لاستقبال عيد الميلاد، فعندما يصاب الديوك الرومية بالعدوى يموتون جميعًا في غضون أربعة أيام، وقال بول كيلي أحد مزارع الدواجن من شركة Kelly Turkeys، إنه كان لديه 9500 طائر في مزرعته، كانت الإصابة الأولى مساء الخميس 20 حالة وفاة، وبحلول يوم الاثنين ماتوا جميعًا.

إنتاج المملكة المتحدة من الديوك الرومية

وتنتج المملكة المتحدة حوالي 11 مليون ديك رومي سنويا، منها 8.5 إلى 9 ملايين طائر معدة لعيد الميلاد، وجرى إعدام ما يقرب من 1.6 مليون طائر اعتبارًا من 20 نوفمبر بشكل مباشر بسبب إنفلونزا الطيور، التي تأثر بها حوالي 36 % من مزارع الدواجن.

واتخذت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمجلس التنفيذي للدواجن في بريطانيا، إجراءات حاسمة للتصدي لوباء أنفلونزا الطيور، ووضع تدابير لمكافحة العدوى للحد من مخاطر انتشاره، فاستقرت أرقام التفشي في الأسابيع الأخيرة.

ورغم تحذير المنتجين المواطنين من شراء الديوك الرومية المتجمدة، إلا أن مبيعاتها ارتفعت بأكثر من الضعف في أكتوبر الماضي.