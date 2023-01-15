استشاري مناعة يحذر من حقنة هتلر: قاتلة.. والراحة الوهمية سببها الكورتيزون

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ حقن هتلر قاتلة، وتسبب راحة وهمية لأن بها كورتيزون يحسن الأعراض أي كانت، سواء فيروسية أو بكتيرية، فهناك مسكن سيقلل الوجع، ومضاد حيوي لا يحتاجه الجسم، وإذا تكرر الحصول على هذه الحقنة فإن المريض سيقع في خطأ فرط استخدام الحصول على الكورتيزون.

عند الافراط في استخدام الكورتيزون تحدث مشكلات جانبية

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين «عند الإفراط في استخدام الكورتيزون تحدث مشكلات جانبية مثل السكر وضعف المناعة، وفي بعض الأحيان يتم إعطائها دون إجراء اختبارات حساسية وهو ما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص».

حقنة هتلر تؤثر بالسلب على المناعة

وتابع أنّ حقنة هتلر تؤثر بالسلب على المناعة، كما أن الكورتيزون والمسكنات لها أضرار جانبية على المدى البعيد، مشددًا على ضرورة الحصول على أي حقنة أو علاج إلا بعد استشارة الطبيب، ولو كانت عدوى فيروسية يتم الحصول على خوافض حرارة وسوائل ويتم التزام الراحة.

الحصول على حقن يستوجب استشارة الطبيب

واستطرد «إذا كان هناك صديد على اللوزتين أو التهاب ميكروبي بكتيري، فإن الطبيب يحدد نوع المضاد الحيوي، وإذا كانت هناك حاجة للحصول على حقن ينصح الطبيب بها بشرط الخضوع لاختبارات حساسية داخل المستشفى».