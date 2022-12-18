استشاري حساسية ومناعة بالمصل واللقاح: حقنة هتلر «كارثية» وتؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حقنة هتلر أو حقنة البرد الشديد، ضررها كبير على من يتناولها، وتعطى دون أي اختبار، وتعد حقنة كارثية لم يتناولها، وتنشط العدوة المناعية، وتعدم المناعة وتضعفها، وهى عبارة عن حقنة مسكن للآلام فقط.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على فضائية «etc» اليوم، أن حقنة هتلر أو حقنة البرد، لها أثار جانبية كبيرة على الصحة العامة للأشخاص.

وأشار إلى أن حقنة البرد لا تأخد الا بمحاذير شديدة جدا، وعن طريق الطبيب، لافتا الى أن حقنة هتلر تعد كارثة صحية، وتحتوى على مسكن ومضاد حيوي وكورتيزون، ولا ينصح بتناول المضادات الحيوية، إلا تحت إشراف طبى.

وتابع: «المضاد الحيوي والكورتيزون يؤذى مناعة الجسم، ومعظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوية، مستدركا أن المضادات الحيوية تساهم في تقليل المناعة»، مشيرا الى أن الحصول على حقنة البرد من الصيدلي دون مراجعة الطبيب خطر جدا، وهى حقنة كارثية، كاشفا أنها أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، ولا ينصح أخذ المضاد الحيوي بلا داعي.