علاج نزلات البرد .. «الصحة» تحذر من المضادات الحيوية وتوضح طرق بسيطة

وضعت وزارة الصحة والسكان، روشتة للمواطنين متعلقة بعلاج نزلات البرد، وذلك بعد استقبال العديد من التساؤلات عن علاج نزلات البرد والإنفلونزا وارتفاع معدلات الإصابة بهما خلال الفترة الحالية بعد انخفاض درجة الحرارة، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنميىة المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، لتجنب الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة لابد من ارتداء الملابس الثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات، مشيرة الى أهمية تناول الطعام الصحي والذي يمد بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة، وممارسة التمارين الرياضيو باستمرار.

علاج نزلات البرد

وعن علاج نزلات البرد في حال الإصابة بها، أوضحت وزارة الصحة أنها بسيطة وتتضمن شرب السوائل، وتناول العسل ويساعد كثيرا في تخفيف شدة السعال خاصة البالغين، لافتة الى أن السوائل تعمل على منع جفاف الجسم.

طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد فى المنزل

وتابعت الوزارة فى حال عدم الإستجابة لهذه الأمور البسيطة لابد من طلب الرعاية الصحية من الطبيب المختص وعدم اللجوء الى الوصفات من المواطنين مع بعضهم البعض أو مشاركة العلاج، مشيرا الى أن الحالات المرضية تختلف من شخص الى الاخر وهكذا الجرعات.

كما حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية، وقالت المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، ولا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، لأنها لا تعالج الفيروسات كالتهاب الحلق والسعال ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية الحادة، واستخدام المضادات الحيوية باسراف قد يأتى بنتيجة عكسية منها زيادة فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات، لذلك استشر الطبيب قبل أخذ أي دواء.