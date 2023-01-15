محافظ سوهاج: إنجاز 264 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية خلال 2022

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنّ عام 2022 شهد إنجاز 264 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 557 مليون و200 ألف جنيه، منها إنشاء 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليون و100 ألف جنيه وفرت 685 فصلا دراسيا، وإنشاء 3 إدارات تعليمية جديدة بمراكز البلينا وجهينةودار السلام، بتكلفة إجمالية 21 مليون و 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى صيانة 210 مدرسة بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه، ضمن جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

تسليم عشرات المدارس في عدة مراكز بالمحافظة

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2022 شهد تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا بتكلفة 45 مليون جنيه، و9 مدارس مركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه، و6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه، و5 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 23 مليون جنيه، و4 مدارس بمركز سوهاج بتكلفة 21 مليون جنيه، و4 مدارس بمركز طما بتكلفة 62 مليون جنيه، و3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه، و3 مدارس بمركز المراغة بتكلفة 21 مليون جنيه، وتسليم مدرستين بمركز أخميم بتكلفة 40 مليون جنيه، وعدد 3 مدارس بمركز ساقلتة بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز جهينة بتكلفة 16 مليون جنيه.

العمل على 30 مدرسة بتكلفة 180 مليون

وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري العمل في 30 مدرسة بتكلفة إجمالية 180 مليون و400 ألف جنيه، ستساهم في توفير 428 فصل جديد، كما تم إسناد 13 مدرسة أخرى وجاري تسليم المواقع، بتكلفة إجمالية 75 مليون و200 ألف جنيه.