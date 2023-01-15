«النواب» يبدأ جلسة عامة لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، اليوم الأحد.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات الصادرة مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.