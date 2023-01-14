تكثيف أعمال رفع تراكمات أمطار الإسكندرية في ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم.

وكثف رؤساء 6 أحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، وذلك خلال في ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى.

رفع تراكمات المياه من أحياء الإسكندرية

وتابع السيد موسى، رئيس حي العجمي، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع وحيد صابر، المتفرع من نهاية شارع الروضة الخضراء، وشارع الشهيد أحمد حمدي بالهانوفيل، وشارع عباد الرحمن، ومساكن الشباب، وشارع قصر القويري.

وتابع اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الرأس السوداء، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وتابعت هدى أبو كليلة، رئيس حي المنتزه ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع الملك، وشارع 16 بمنطقة اسكوت، وشارع 20 من شارع مصطفى كامل، وشارع الشيماء، ومتفرعات المعهد الديني.

كسح مياه أمطار الإسكندرية غربا ووسطا

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، تحت إشراف محارب هيلع، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار من شارع مخزن الزيت وشارع الوكالة، وسور القطاع بعبد القادر، ومنطقة المستعمرة وشارع السلام ومساكن مبارك، وكذا متابعة التمركزات بالطريق الصحراوي

وقام اللواء وليد البيلي، رئيس حي الجمرك، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية بعدد من الشوارع بنطاق الحي، وخاصة بمحيط المدارس.