«الزواج الصوري» حيلة الشباب في أوكرانيا للهروب من الخدمة العسكرية

رغبة في الهروب من قسوة الحرب والبقاء على قيد الحياة وأمل البداية الجديدة، يتحرك الشباب في أوكرانيا بطريقة جديدة من أجل منع إلحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية لمواجهة هجمات روسيا الأخيرة بطريقة جديدة وهي الزواج الصوري.

تزايد طلبات الزواج في البلاد بشكل ملحوظ

وكشف موقع Strana.ua، أن أوكرانيا لاحظت زيادة أعداد طلبات الزواج في البلاد من أجل رعاية المصابات وأصحاب الإعاقة والأرامل من أجل الحصول على إعالة هذه الفئات وبعدها يمكنها الهروب من البلاد لمنع الالتحاق بالخدمة العسكرية.

سماسرة يستغلون الأزمة

وظهر وسطاء وسماسرة الراغبين في العثور على المعاقات والأرامل متعددات الأطفال مقابل 2000 إلى 3000 دولار، وتتسلم السيدات في هذا الأمر ما بين 500 إلى 1000 دولار، حيث تحدث محامي للموقع رافضا الكشف عن هويته، موضحا أن التجارة واسعة الانتشار في القرى خاصة في منطقة ترانسكارباتيا التي يتواجد فيها بكثرة عائلات ذات معيل واحد وأمهات مربيات لـ 3 أو 5 أطفال.

9 ملايين لاجئ أوكراني

وقد نتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية عدد كبير من اللاجئين الذين استقبلتهم الدول المجاورة وأغلب تلك الدول في القارة الأوروبية، وبحسب الأمم المتحدة بلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا في يوليو 2022 نحو 12 مليون لاجئ.

وأعلنت بولندا مؤخرا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم حتى الآن وصلوا إلى 9 ملايين لاجئ وذلك حسب وكالة حرس الحدود البولندية، حيث توفر لهم بولندا فرص الإقامة القانونية.

أما ألمانيا فقد أعلنت مع بداية عام 2023 أنها استقبلت نحو مليون لاجئ من أوكرانيا خلال عام 2022، ووفرت لهم كل سبل الدعم والمعيشة الكريمة، ومن المفارقات أن هناك لاجئين أوكرانيين قرروا النجاة بأنفسهم من خلال الذهاب إلى روسيا رغم أن الأزمة أصلا تدور بين روسيا وأوكرانيا.