نصائح لتجنب «فخّ النصابين».. كيف تكشف سبائك الذهب المزيفة؟

أثارت صور السبائك الذهبية المغشوشة، قلق الكثيرين مؤخرا، بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشكوى أصحابها من تعرضهم للنصب، بعد التأكد من أنّها سبائك مغشوشة

ووجّه عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة للراغبين في شراء السبائك الذهبية للاستثمار فيها وحفظ الأموال من خلالها.

وقال المغربي لـ«الوطن»، إنّه قبل شراء السبائك، يجب على الراغبين في الشراء التأكد من أنّ الدمغة الموجودة على السبيكة أو أي مشغول موضحا بها العيار، للتأكيد على أنّ السبيكة أصلية.

وأضاف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أنّه يجب التأكد من شراء السبائك والمشغولات من مكان موثوق به ومعروف وتمت تجربته في وقت سابق.

وأشار إلى أهمية التأكد من شراء سبيكة تابعة لشركة معروفة وكبيرة والتأكد من نشاطها، ومتابعة آراء المشترين منها في وقت سابق، والاحتفاظ بالفاتورة وعدم قبول شراء المنتج دون فاتورة، لأنها تعتبر الوثيقة التي تثبت شراء السلعة من المكان الخاص بها.

وأوضح أنّ شراء سبائك مغشوشة نادرا ما يحدث، لأنه لا يوجد تاجر يرغب في الإضرار بسمعته في السوق، وأغلب من يحدث معهم هذا، يشترون الذهب عبر الإنترنت دون التأكد من البائع.