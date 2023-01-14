أسعار الذهب العالمية تحقق أعلى مستوى منذ 9 أشهر

اقتربت أسعار الذهب العالمية من تسجيل أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث سجلت الأوقية سعر 1,950 دولارًا، وأدى ضعف التضخم في الولايات المتحدة وضعف توقعات رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الصفقات على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وقال موقع «إنفيستينج»، إن أسعار الذهب حققت ارتفاعًا ملحوظًا، بزيادة قدرها حوالي 16.20 دولارًا، أو 0.9٪ خلال تعاملات أمس، وارتفعت عقود الذهب الآجل القياسي في الولايات المتحدة بنسبة 5٪ تقريبًا، منذ بدء عام 2023، ليزيد من مكاسبه التي قاربت 4٪ في ديسمبر و7٪ من نوفمبر.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ، حيث أدى انحسار التضخم إلى دفع عائدات السندات والدولار للانخفاض وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة بكثير مع رفع أسعار الفائدة هذا العام مقابل 2022، وينهي تشديده النقدي قبل نهاية العام بفترة طويلة.

تأثر أسعار الذهب بالتضخم

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس الماضي أن التضخم، كما هو مُبين في مؤشر أسعار المستهلك، أو «CPI»، ارتفع بنسبة 6.5٪ في 12 شهرًا حتى ديسمبر، كان أبطأ تقدما سنويا لمؤشر أسعار المستهلكين منذ أكتوبر 2021.

وتتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بنسبة التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تخص أسعار الفائدة، وكذلك نسبة البطالة التي كلما انخفضت زاد الطلب على الذهب للاتجاه إليه كملاذًا آمن لحفظ الأموال وقيمتها والاستثمار بها وتحقيق مكاسب مادية من خلاله، وكذلك الحال فأنه يتأثر بجميع الظروف الاقتصادية التي تحدث في العالم.