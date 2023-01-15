استقرار في أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن السائب بـ12 ألف و50 جنيها

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2023، سجلت أغلب أسعارها استقرار، كما شهد الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب، تراجع بواقع 50 جنيهاً لكل طن مباع، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية ليوم الأحد بجميع أصناف الأرز.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأشار «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، تشهد استقرارا جيدا في بعضها وتراجعا للبعض منها، بما يصب في مصلحة المستهلكين، كما سجلت أسعار الأرز اليوم الأحد التالي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 10 آلاف و850 جنيها.

استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 10 آلاف و300 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة عند 14 ألف و200 جنيه.

تراجع طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب، إلى 12 ألف و50 جنيها، بواقع 50 جنيها لكل طن.

استقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة عند 15 ألف و100 جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الأحد

وأوضح الدكتور إسماعيل الرفاعي، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، تشهد زيادة في المعروض سواء من الأرز الشعير أو الأرز الأبيض داخل محافظات الجمهورية، لأفتاً أن أسعار الأرز تراجعت بواقع 15% عن بداية موسم الحصاد في شهر سبتمبر من العام الماضي لعام 2022، حي بلغت المساحة المنزرعة من الأرز الشعير خلاله مليون و200 ألف فدان أرز شعير.