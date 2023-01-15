انتداب محام للدفاع عن الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بعد تنحي «الأساسي»

قررت محكمة أحداث بورسعيد، قبل قليل، انتداب محام جديد للدفاع عن الطفل «حسين. م. ف» المتهم بإنهاء حياة داليا الحوشي المعروفة إعلاميا بـ«سيدة بورسعيد»، بعد تنحي المحامي الأساسي، حيث يُجرى التجهيز للجلسة وسماع مرافعة النيابة العامة.

انتداب محامي آخر

وبدأت الجلسة بعد أن انتدبت المحكمة محاميا آخر للدفاع عن المتهم، وقدم ممثلا الدفاع عن القتيل حافظة مستندات تثبت أن القاتل له سابقة قبل هذه الواقعة، حيث تعدى على شخص آخر بزجاجة بنفس الطريقة التي قتل بها داليا الحوشي، مشرفة عمال النظافة بمستشفى بورفؤاد ببورسعيد.

ووصل قبل قليل المتهم إلى محكمة أحداث بورسعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر ثاني جلسات محاكمته في قضية مقتل داليا الحوشي، بالتعاون مع ابنتها «نورهان».

إحالة أوراق الابنة إلى المفتي

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، إحالة أوراق نورهان خليل، 21 عاما، والمتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في بورسعيد إلى المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت قضية قتل داليا الحوشي عددا من التفاصيل المثيرة في أسباب قتلها على يد ابنتها الكبرى نورهان خليل، إذ تبين من التحريات أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها طلبت منها أن تتركها تعيش، وأنها لن تخبر والدها بما حدث بينها وبين جارها الطفل.