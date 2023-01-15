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تنحي محامي المتهم بقتل سيدة بورسعيد عن استكمال المهمة

كتب:

هبه صبيح
11:05 ص | الأحد 15 يناير 2023
محامي عشيق فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد

محامي عشيق فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد

قرر محامي المتهم بقتل سيدة بورفؤاد مع ابنتها نورهان خليل، التنحي عن الدفاع عن موكله، وذلك على حد قوله، لبشاعة الجريمة.

وقال، مينا نصر، ممثل الدفاع عن القاتل، إنه طلب من القاضي التنحي عن وكالة المتهم، بعد أن اطلع على بشاعة الأسباب، ووافقت المحكمة على قرار تنحي الدفاع عن المتهم. 

 ووصل، قبل قليل، «حسين م ف»، 14 عامًا، لمحكمة الجنايات، لاستكمال محاكمته بتهمة قتل داليا الحوشي، بالتعاون مع ابنتها «نورهان» في محافظة بورسعيد.

تنحي الدفاع

وعقدت محكمة أحداث بورسعيد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أم عشيقته بصحبة ابنتها، بعد أن كشفت علاقتهما العاطفية بمدينة بورفؤاد، وذلك في اليوم الثاني للحكم على المتهمة بتحويل أوراقها إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة أحداث بورسعيد قررت في جلستها يوم 8 يناير الجاري، تأجيل محاكمة المتهم، وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع إجازة عيد الميلاد المجيد. 

 

 

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بقلم هبه صبيح