تنحي محامي المتهم بقتل سيدة بورسعيد عن استكمال المهمة

قرر محامي المتهم بقتل سيدة بورفؤاد مع ابنتها نورهان خليل، التنحي عن الدفاع عن موكله، وذلك على حد قوله، لبشاعة الجريمة.

وقال، مينا نصر، ممثل الدفاع عن القاتل، إنه طلب من القاضي التنحي عن وكالة المتهم، بعد أن اطلع على بشاعة الأسباب، ووافقت المحكمة على قرار تنحي الدفاع عن المتهم.

ووصل، قبل قليل، «حسين م ف»، 14 عامًا، لمحكمة الجنايات، لاستكمال محاكمته بتهمة قتل داليا الحوشي، بالتعاون مع ابنتها «نورهان» في محافظة بورسعيد.

تنحي الدفاع

وعقدت محكمة أحداث بورسعيد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أم عشيقته بصحبة ابنتها، بعد أن كشفت علاقتهما العاطفية بمدينة بورفؤاد، وذلك في اليوم الثاني للحكم على المتهمة بتحويل أوراقها إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة أحداث بورسعيد قررت في جلستها يوم 8 يناير الجاري، تأجيل محاكمة المتهم، وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع إجازة عيد الميلاد المجيد.