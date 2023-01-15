9 معلومات عن مقرات ذوي الهمم بالإسكندرية.. الأولى من نوعها في مصر

تعد إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، التى تم استحداثها فى أول يونيو 2022 هى الأولى من نوعها على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية وفقا لما صرحت به الدكتورة فاطمة رجب مديرة الإدارة في الإسكندرية، حيث تحوي 15 مقرا توفر خدمة ودعم لتلك الفئة على مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 9 معلومات عن إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية التي تعد الأولى في مصر، وفقاً لما نشرته مديرية الصحة بالإسكندرية.

أماكن مقرات خدمة ذوي الهمم بالإسكندرية

- تم انشاء مقرات خدمة ذوي الهمم لأول مرة داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

- يتم تقديم الخدمة بسهولة ويسر عن طريق فريق دعم ذوي الهمم بكل مستشفى.

- يتكون فريق الدعم من فرد الأمن الذي يستقبل المريض ويوجهه إلي مكان تلقي الخدمة.

مميزات مكاتب ذوي الهمم بالإسكندرية

- يعفى المريض من الانتظار سواء بالعيادات الخارجية أو الاستقبال.

- تضم الفرق أفراد مدريين على لغة الإشارة .

- مقرات دعم ذوي الهمم تعد أيضا مقرا للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة وتحويلها الي العيادات التخصصية التابعة لإدارة ذوي الهمم مثل عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل وعيادة علاج الصرع بمستشفى فوزي معاذ وغيرها.

- التجربة تعد نواة لتطبيق مشروع مصر بلا إعاقة.

- تقدم تلك المقرات الخصم الخاص بذوي الهمم طبقا لقانون 10 لعام 2018.

- عدد هذه المقرات يبلغ 15 مقرا