في ذكرى ميلاده.. أحمد خليل تزوج من فلاحة ألمانية على طريقة الأفلام العربية

تحل اليوم الأحد ذكرى مولد الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا منذ عامين في 2021 بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه ترك لجمهوره الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي حفرت اسمه في قلوب محبيه.

ولم يكن الفنان أحمد خليل مميزا على المستوى الفني فحسب، لكن زواجه الأخير أيضا كان مميزا يشبه الأفلام العربيى، كما وصفه من قبل، إذ قال في أحد اللقاءات التليفزيونية التي ظهر بها مع الإعلامية صفاء أبو السعود: «هيا تقرب من بعيد لناس قرايبنا وهيا بعتتلهم قالتلهم تستضيفوني آجي أتفرج على مصر وفعلا استضافوها».

قصة زواج الفنان أحمد خليل من ألمانية

وتابع أحمد خليل، بأنها عندما أتت الى مصر حبيتها لدرجة أنها لم تترك مكانا لم تذهب إليه، مؤكدا أنها على الرغم من كونها من دولة ألمانية ولكنها من الفلاحين هناك مؤكدًا أن شقيقه كان سعيدا للغاية بوجودها لأنها تعلم أولاده الألمانية.

وأضاف خليل، أنهم ضمن جولتهم أخذوها وسافروا إلى مطروح ووالدته كانت معهم قائلا: «والدتي كانت طبعا قلقانة أوى عليا لأني ابنها الكبير وممثل وتعثرت في حياتي الزوجية أكتر من مرة فلقيتها جاية تقولي متتجوز البنت دي قولتلها لا الأجانب مبيتجوزوش كدا، قالتلي لا دى زينا كدا، كانت بتراقبها في مرسى مطروح».

وكشف خليل بأنه بالفعل وصل إليهم في مرسى مطروح، وبمجرد أن فتحت والدته باب الشقة وبدأت تحدثه عنها مثل الأفلام العربية، وتلفت نظره للمكان التي كانت تقف فيه وبالفعل رأها وأخبر والدته أنها جميلة، ولم تكتفِ والدته بالأمر لكن بعد مغادرته في هذا اليوم دعته يوم آخر على الغداء وبالفعل وافق، وبدأ يراها بعدها أكثر من مرة وبالفعل أعجب بالأمر وتقدم لخطبتها.