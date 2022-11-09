ذكرى وفاة أحمد خليل.. الباشا والمعلم والخواجة على شاشة التليفزيون

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى على وفاة الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن دنيانا في 9 نوفمبر من العام الماضي، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، باعتباره من مواليد 15 يناير عام 1941.

ذكرى وفاة أحمد خليل

بدأ الفنان أحمد خليل مشواره في عالم التمثيل في ستينيات القرن الماضي من خلال المشاركة في عدد من المسرحيات، ثم اتجه إلى السينما وشاشة التليفزيون وقدم ما يقرب من 300 عمل فني، كان آخرها مشاركته في إحدى حكايات مسلسل إلا أنا مع الفنانة ميرفت أمين.

أبرز أعماله

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها «كتيبة الإعدام، ضد الحكومة، ناصر 56، جاءنا البيان التالي، هدى ومعالي الوزير، القتل اللذيذ، الأراجوز، الأوغاد».

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك بها «الأبطال، أبي حنيفة النعمان، القضاء في الإسلام، سليمان الحلبي، الست أصيلة، امرأة من زمن الحب، الطاووس، من الذي لا يحب فاطمة؟، زمن عماد الدين، ملك روحي».

وفي ذكرى وفاة أحمد خليل، تستعرض «الوطن» أبرز 4 وجوه قدمها على شاشة التيفزيون، وذلك خلال السطور التالية.

محمود باشا

عام 1997 شارك «خليل» في الجزء الأول من مسلسل هوانم جاردن سيتي، وجسّد شخصية محمود باشا الشاذلي، للكاتبة منى نور الدين، إخراج أحمد صقر، بطولة حسين فهمي، صابرين، صفية العمري، هشام سليم، عبلة كامل.

المعلم صفطاوي

عام 2000 جسّد شخصية المعلم صفطاوي، خلال أحداث مسلسل أوبرا عايدة، أمام يحيى الفخراني، حنان ترك، صفية العمري، مصطفى متولي، عزت أبو عوف، تأليف أسامة غازي، إخراج أحمد صقر.

عطا المراكيبي

عام 2001 شارك أحمد خليل في أحداث مسلسل حديث الصباح والمساء، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، وتجسيده شخصية عطا المراكيبي، أمام ليلى علوي، دلال عبدالعزيز، خالد النبوي، أحمد ماهر.

جورج نيكولاس

عام 2004 جسّد أحمد خليل، شخصية رجل أعمال يوناني يدعى جورج نيكولاس، خلال أحداث مسلسل محمود المصري، أمام محمود عبدالعزيز، خالد صالح، مي عز الدين، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، تأليف مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة.