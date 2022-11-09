في ذكرى وفاته.. كيف تحدث أحمد خليل عن أدوار ضيف الشرف والظهور المميز؟

فنان مخضرم له باع كبير في السينما والدراما، له الكثير من الآراء الحاسمة والجادة، وعاش لخدمة مصر والوطن العربي، هو الفنان أحمد خليل الذي تحل اليوم ذكرى وفاته الثانية، والذي تحدث في حوار سابق لـ«الوطن» عن العمل المميز بالنسبة له.

أحمد خليل يتحدث عن أهم أعماله

وقال أحمد خليل، «أعتبر معظم أعمالي مميزة، ولا يُعد ذلك غروراً لكنه «فضل من الله»، فقط قدمت كل شيء، بشرط تحقيق معيار الجودة والفائدة بالنسبة للجمهور».

وعن أدوار ضيف شرف قال «خليل»: «لا يوجد شيء اسمه دور كبير أو صغير وأقيس أدواري بقيمتها وتأثيرها، وبعيداً عن جملة ظهور مميز أو ضيف شرف، فتلك النوعية من الأدوار أرفضها دون نقاش.

محطات في حياة أحمد خليل

أحمد خليل من من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، وعين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب.

مثل بـ9 مسرحيات بدءً من الكومبارس للبطولة مثل «يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة»، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم 3 أفلام هم «3 وجوه للحب، وزهور برية، والتلاقي»، ومن هنا بدأت الانطلاقة الفنية له.