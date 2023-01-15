كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023.. اعرف الأسعار والتفاصيل

كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023، أعلنتها وزارة الإسكان لعدة مشروعات سكنية تستهدف المدن الجديدة منها مشروعات جنة مصر وسكن مصر ودار مصر، حيث طرحت وزارة الإسكان 20 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحات والنماذج السكنية بداية من 100 متر، مع دفع جدية حجز بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه.

ويحدد مبلغ جدية الحجز وفقًا لمساحة الشقق السكنية والمشروع المنفذة من خلاله ونموذج الشقة السكنية، حيث يوجد نموذجين للوحدات السكنية نموذج 1، ونموذج 2، ويختلف بتقسيم الشقة داخليا.

كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023

كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023، متاح بها تفاصيل حجز شقق سكن مصر وحجز شقق دار مصر، وحجز شقق جنة، المنفذة في عدة مدن جديدة منها مدينة المنصورة الجديدة.

محتويات كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023

تضم كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023، أسعار شقق المنصورة الجديدة ومساحات الوحدات السكنية بشقق المنصورة الجديدة، وطريقة دفع رسوم الشقق السكنية بالمشروعات المنفذة بمدينة المنصورة الجديدة، فضلا عن أسعار شقق المنصورة الجديدة.

شروط حجز شقق المنصورة الجديدة

وتضم أيضا كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023 موعد تسليم الوحدات السكنية والفئات المستتهدفة لشراء الشقق السكنية والتي يعد من أهمها أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

مواصفات شقق المنصورة الجديدة 2023

توضح كراسة شروط شقق المنصورة الجديدة 2023 مواصفات الشقق السكنية بمدينة المنصورة عبر مشروع جنة مصر، والتي توجد داخل كمبوند مغلق بسور مع توفير أمن للحراسة وتضم منطقة تسوق ومول تجاري وحمام سباحة للسكان.

مواصفات شقق الاسكان بالمنصورة الجديدة 2023

وتتكون العمارة السكنية من 5 أدوار إضافة للدور الأرضي، يضم كل دور 4 وحدات سكنية تتراوح مساحتها من 100 متر حتى 161 مترًا، جميعها كاملة التشطيب سوبر لوكس بأفضل الخامات.

وتضم 3 غرف وريسيبشن ومطبخ وحمام بالنموذج الأول بينما النموذج الثاني يضم 2 حمام ومطبخ وريسيشن و3 غرف، ويوجد بكل عمارة أسانسير.

أسعار شقق المنصورة الجديدة

ويبدا سعر شقق الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة من 9 آلاف جنية للمتر، مع دفع 100 ألف جنيه جدية تعاقد، تدفع عند التسجيل على الموقع الإلكتروني و5% للصيانة.