وفاة أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الفشن أثناء إجراء ولادة قيصرية

انتاب أهالي مدينة الفشن ومديرية الصحة في محافظة بني سويف، حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الفشن المركزي، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها، بينما نجح الأطباء في إنقاذ المولود.

إنقاذ المولود

ولفظت الطبيبة أسماء محمد قناوي، أخصائية العلاج الطبيعي بمستشفى الفشن المركزي، انفاسها الأخيرة أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية لها بداخل المستشفى، وتم إنقاذ الطفل وإيداعه داخل الحضانة، فيما تم إيداع جثة الطبية بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة وتسليمها إلى ذويها، لدفنها بمقابر أسرتها.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية صرحت جهات التحقيق في مركز الفشن بدفن الجثة، وشُيعت جنازتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحُزن الشديد كانت تنتاب الجميع من افراد اسرتها وزملائها وأصدقائها.

«صحة بني سويف» تنعى أخصائية علاج طبيعي

ونعت مديرية الصحة ببنى سويف، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق يوسف، وكيل الوزارة عبر صفحتها الرسمية وفاة الدكتورة أسماء محمد قناوي، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفي الفشن المركزي، داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.